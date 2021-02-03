Вони підривали шлях України до ЄС – Зеленський про «NewsOne», «ZIK» і «112 Україна»

Зеленський про санкції проти каналів Козака: це боротьба за правду

Президент Володимир Зеленський назвав блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne, ZIK боротьбою за правду. За його словами, ці канали фінансувалися Російською Федерацією та займалися пропагандою. Про це Зеленський написав у Twitter.

Президент зазначив, що це було важке рішення. «Україна рішуче підтримує свободу слова. Не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка підриває Україну на шляху до Євросоюзу та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність – це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності», – написав Зеленський.

Sanctions is a difficult decision. #Ukraine strongly supports #FreedomOfSpeech. Not propaganda financed by the aggressor country that undermines Ukraine on its way to #EU & EuroAtlantic integration.Fight for independence is fight in the information war for truth & European values — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2021

Нагадаємо, Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій стосовно народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Під санкції потрапили телеканали «112 Україна», NewsOne і ZIK. Обмеження ввели терміном на 5 років.

Колишній президент України Петро Порошенко підтримав рішення РНБО як таке, що направлене на захист України. Екснардеп Сергій Лещенко пояснив, що на ухвалення санкцій проти українських каналів вплинула ситуація в Росії.

Канали «112 Україна», NewsOne і Zik натомість заявили про «політичну розправу». Голова спілки журналістів України Сергій Томіленко розкритикував санкції проти телеканалів.