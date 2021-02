Вони підривали шлях України до ЄС – Зеленський про «NewsOne», «ZIK» і «112 Україна»

Президент Володимир Зеленський назвав блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne, ZIK боротьбою за правду. За його словами, ці канали фінансувалися Російською Федерацією та займалися пропагандою. Про це Зеленський написав у Twitter.

Президент зазначив, що це було важке рішення. «Україна рішуче підтримує свободу слова. Не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка підриває Україну на шляху до Євросоюзу та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність – це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності», – написав Зеленський.

Sanctions is a difficult decision. #Ukraine strongly supports #FreedomOfSpeech. Not propaganda financed by the aggressor country that undermines Ukraine on its way to #EU & EuroAtlantic integration.Fight for independence is fight in the information war for truth & European values