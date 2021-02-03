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    Думки вголос

    Санкції проти каналів групи Медведчука: чому Зеленський чекав аж два роки?

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    •  glavcom.ua
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    Санкції проти каналів групи Медведчука: чому Зеленський чекав аж два роки?

    Рішення РНБО стало прямим наслідком американських санкцій проти представників російської п'ятої колони

    Канали групи Медведчука стали відвертим знаряддям російської інформаційної війни проти України. І у цій війні Україна має право і повинна захищатися, використовуючи для цього всі наявні інструменти.

    Свого часу я прийняв рішення заборонити в Україні російські телеканали і соціальні мережі, і був за це нещадно критикований. Але життя за ці роки довело правильність та ефективність того кроку. ВКонтакте та Однокласники, рівно як і російські телеканали перестали бути значущим каналом поширення дезінформації в Україні.

    У жовтні 2018 року саме наша команда ініціювала і ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів. Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило би фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих. Ми відклали це на поствиборчий період. Але вибори виграв пан Зеленський. І, до речі, всі три канали підтримували саме його.

    Це — відповідь тим, хто всю ніч по команді Банкової волав «а чому ж це рішення не прийняв Порошенко». Тому що Порошенко навіть при розв'язанні складних політичних проблем дотримувався норм права, а воно прямо забороняє санкції проти українських фізичних та юридичних осіб, крім як за причетність до фінансування тероризму. Правова чистота рішень теж має значення, хай не для українських судів, але для Європейського суду так точно.

    Виникають інші питання. Чому Зеленський чекав аж два роки, коли проросійська істерія на каналах набрала небачених раніше обертів? І навіть заявляв, що не має прав та повноважень закривати будь-який канал. І чому рішення РНБО не стосується каналу «Наш», де російські пропагандисти атакують нашу армію і вимагають притягення до відповідальності наших воїнів?

    Тим не менше політично ми підтримуємо рішення РНБО як таке, що направлене на захист України. Ми розуміємо, що воно стало прямим наслідком американських санкцій проти представників російської п'ятої колони, які проводили свої кампанії на зазначених телеканалах. Адже ще кілька тижнів тому один з радників офісу Президента України захищав ці телеканали, я цитую: «Вони не вороги й ми вітаємо їхню професійну діяльність».

    Сподіваємося, що свою політичну позицію влада підкріпить солідним правовим обгрунтуванням, яке очевидно знадобиться в судах щоб захистити рішення і забезпечити його втілення в життя. Але для цього треба відсторонити всю проросійську команду Портнова, всіх цих татарових, смірнових, бабікових та іже з ними, які окопалися в офісі Зеленського і незаконно тиснуть на суди та правоохоронні органи.

    Ми також застерігаємо владу від тиску на українські патріотичні телеканали, бо розуміємо, що прецедент з медіа Медведчука цікавить її не лише в контексті боротьби з російською пропагандою, але й з точки зору боротьби з будь-якою критикою на адресу Зеленського.

    Протягом п’яти років президентства наша команда, навіть в умовах активної фази війни, неухильно дотримувалася стандартів демократії, гарантувала забезпечення прав громадян, в тому числі і фундаментального права на свободу слова.

    Джерело: блог Петра Порошенка

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    Теги: Віктор Медведчук ЗМІ вибори РНБО санкції Володимир Зеленський Вконтакте соціальні мережі
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