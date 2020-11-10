Війна на Донбасі та вакцина для України: Зеленський поговорив з Меркель

Глава української держави привітав прорив при розробці вакцини німецькою фірмою BioNTech і американською Pfizer

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорив ситуацію на Донбасі і попросив допомогти в питанні постачання вакцини від коронавірусу розробки BioNTech і Pfizer.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський розповів Меркель про зменшення втрат з боку підрозділів Об'єднаних сил у порівнянні з минулим роком, що було досягнуто в результаті перемир'я на Донбасі.

«Однак усе ще тривають провокації з боку незаконних збройних формувань. Це надзвичайно ускладнює просування до миру», – наголосив Зеленський.

Також президент поскаржився німецькому канцлеру на зрив окупантами відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте» в Донецькій та Луганській областях.

Він також привітав прорив при розробці вакцини німецькою фірмою BioNTech і американською Pfizer.

«Це дуже обнадійлива новина. Просив би вашого сприяння у врахуванні інтересів України при плануванні поставок вакцини від коронавірусу», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що ціна першої вакцини від Covid-19 буде нижче ринкової.

Крім того, Єврокомісія закупить 300 мільйонів доз супер-вакцини від коронавірусу.

До слова, новина про супер-вакцину від Covid-19 спровокувала злет світового фондового ринку.

За даними агенції, вакцина від Covid-19 компаній Pfizer/BioNTech не надійде в продаж найближчим часом через необхідність отримати чисельні дозволи та створення спеціальних умов її зберігання.

9 листопада компанії BioNTech та Pfizer оголосили про прорив у розробці вакцини проти коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.