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    Політика

    Війна на Донбасі та вакцина для України: Зеленський поговорив з Меркель

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    Президент України&nbsp;Володимир Зеленський&nbsp;провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель - Війна на Донбасі та вакцина для України: Зеленський поговорив з Меркель
    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель

    Глава української держави привітав прорив при розробці вакцини німецькою фірмою BioNTech і американською Pfizer

    Президент України Володимир Зеленський під час розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорив ситуацію на Донбасі і попросив допомогти в питанні постачання вакцини від коронавірусу розробки BioNTech і Pfizer.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Зеленський розповів Меркель про зменшення втрат з боку підрозділів Об'єднаних сил у порівнянні з минулим роком, що було досягнуто в результаті перемир'я на Донбасі.

    «Однак усе ще тривають провокації з боку незаконних збройних формувань. Це надзвичайно ускладнює просування до миру», – наголосив Зеленський.

    Також президент поскаржився німецькому канцлеру на зрив окупантами відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте» в Донецькій та Луганській областях.

    Він також привітав прорив при розробці вакцини німецькою фірмою BioNTech і американською Pfizer.

    «Це дуже обнадійлива новина. Просив би вашого сприяння у врахуванні інтересів України при плануванні поставок вакцини від коронавірусу», – зазначив Зеленський.

    Нагадаємо, що ціна першої вакцини від Covid-19 буде нижче ринкової.

    Крім того, Єврокомісія закупить 300 мільйонів доз супер-вакцини від коронавірусу.

    До слова, новина про супер-вакцину від Covid-19 спровокувала злет світового фондового ринку.

    За даними агенції, вакцина від Covid-19 компаній Pfizer/BioNTech не надійде в продаж найближчим часом через необхідність отримати чисельні дозволи та створення спеціальних умов її зберігання.

    9 листопада компанії BioNTech та Pfizer оголосили про прорив у розробці вакцини проти коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.

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