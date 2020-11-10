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    Ціна першої вакцини від Covid-19 буде нижче ринкової

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    <span>Для зберігання вакцини необхідні спецсховища з наднизькими температурами (до 80 градусів за Цельсієм)</span> - Ціна першої вакцини від Covid-19 буде нижче ринкової
    Для зберігання вакцини необхідні спецсховища з наднизькими температурами (до 80 градусів за Цельсієм)
    Фото: Pfizer/Facebook

    Виробник формувати ціну на першу вакцину в залежності від регіону

    Голова стратегічного відділу фармкомпанії BioNTech Раян Річардсон заявив, що компанія має намір продавати першу вакцину від коронавірусу за ціною, нижче ринкової. Крім того, ціна буде залежати від регіону. 

    «Ми намагаємось застосувати збалансований підхід і наша мета  - забезпечення широкого доступу до вакцини у всьому світі», – цитує Річардсона Reuters.

    За даними агенції, вакцина від Covid-19 компаній Pfizer/BioNTech не надійде в продаж найближчим часом через необхідність отримати чисельні дозволи та створення спеціальних умов її зберігання.

    9 листопада компанії BioNTech та Pfizer оголосили про прорив у розробці вакцини проти коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків. 

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