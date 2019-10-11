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    Економіка та фінанси

    Зеленський прокоментував скасування вимоги обльоту територій РФ українськими авіакомпаніями

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    Зеленський зазначив, що обліт&nbsp;території РФ Україні невигідний - Зеленський прокоментував скасування вимоги обльоту територій РФ українськими авіакомпаніями
    Зеленський зазначив, що обліт території РФ Україні невигідний

    Президента здивувала ситуація відносно авіасполучення, адже з Росією увесь цей час існує транспортне та залізничне сполучення

    Президент Володимир Зеленський заявив, що від запровадженої у 2015 році вимоги обльоту території РФ для українських авіакомпаній, останні несуть суттєві матеріальні збитки.

    Про це він сказав під час пресмарафону 10 жовтня.

    «Дотаційними, у принципі, є їх авіарейси. Україні - це не вигідно», - підкреслив Зеленський.

    При цьому президент зауважив, що ситуація доволі дивна відносно авіасполучення, адже з Росією увесь цей час існує транспортне та залізничне сполучення.

    Нагадаємо, з 2014 року для українських компаній Росія ввела заборону на транзитні польоти над територією Російської Федерації.

    А з 2015 року між країнами (в результаті ряду взаємних санкцій) зовсім припинено авіасполучення. Тобто, значно збільшилася довжина маршрутів в східному напрямку для українських авіакомпаній. А це додаткові витрати на паливо для вітчизняних авіакомпаній і незручності для пасажирів (через триваліший час польоту), що в свою чергу робить їх не конкурентними.

    Експерти галузі неодноразово підкреслювали, якщо «обліт території РФ» наразі скасувати проблематично, то Кабмін має розглянути можливість зменшення податкового навантаження на вітчизняні авіакомпанії, що є доволі сталою практикою державної підтримки в багатьох країнах.

    В новому уряді і Міністерстві інфраструктури  досі триває  дискусія про те, чи треба, і головне – за рахунок яких економічних компенсаторів, підтримати український авіаперевізників.

    Кабмін Росія Володимир Зеленський президент
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