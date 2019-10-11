Зеленський прокоментував скасування вимоги обльоту територій РФ українськими авіакомпаніями



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Зеленський зазначив, що обліт території РФ Україні невигідний

Президента здивувала ситуація відносно авіасполучення, адже з Росією увесь цей час існує транспортне та залізничне сполучення

Президент Володимир Зеленський заявив, що від запровадженої у 2015 році вимоги обльоту території РФ для українських авіакомпаній, останні несуть суттєві матеріальні збитки.

Про це він сказав під час пресмарафону 10 жовтня.

«Дотаційними, у принципі, є їх авіарейси. Україні - це не вигідно», - підкреслив Зеленський.

При цьому президент зауважив, що ситуація доволі дивна відносно авіасполучення, адже з Росією увесь цей час існує транспортне та залізничне сполучення.

Нагадаємо, з 2014 року для українських компаній Росія ввела заборону на транзитні польоти над територією Російської Федерації.

А з 2015 року між країнами (в результаті ряду взаємних санкцій) зовсім припинено авіасполучення. Тобто, значно збільшилася довжина маршрутів в східному напрямку для українських авіакомпаній. А це додаткові витрати на паливо для вітчизняних авіакомпаній і незручності для пасажирів (через триваліший час польоту), що в свою чергу робить їх не конкурентними.

Експерти галузі неодноразово підкреслювали, якщо «обліт території РФ» наразі скасувати проблематично, то Кабмін має розглянути можливість зменшення податкового навантаження на вітчизняні авіакомпанії, що є доволі сталою практикою державної підтримки в багатьох країнах.

В новому уряді і Міністерстві інфраструктури досі триває дискусія про те, чи треба, і головне – за рахунок яких економічних компенсаторів, підтримати український авіаперевізників.