Богословська академія відраховує студентів, що підтримали патріарха Філарета



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У Київській Патріархії попередили керівництво Київської православної богословської академії про те, що «відрахування та шантаж є повністю незаконними»

Двох студентів богословської академії відрахували «за участь у заходах, що ставлять за мету спричинити розкол єдиної помісної Православної Церкви України»

Після інформаційної компанії з дискредитації ідеї Київського патріархату та спрямованої безпосередньо проти патріарха Філарета, «розгорнутої деякими представниками Православної церкви України», розпочалися репресії проти студентів Київської православної богословської академії - патріарших іподияконів та працівників Київської патріархії.

Про це повідомляє пресслужба Київської Патріархії.

«З боку керівництва цього вищого начального закладу лунають погрози виключення студентів із академії та має місце відвертий шантаж і тиск, щоби студенти відмовилися від будь-якої підтримки патріарха Філарета. Дійшло до того, що заборонений у священнослужінні ректор Київської богословської православної академії прот. Олександр Трофимлюк 11 червня видав незаконний наказ 077/-c про відрахування з КПБА двох студентів «за участь у заходах, що ставлять за мету спричинити розкол єдиної помісної Православної Церкви України», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що наказ про відрахування був виданий за участь у Форумі української інтелігенції «За Українську Православну Церкву! За Київський Патріархат! За Україну!» та стосувався патріаршого іподиякона Івана Музики, який супроводжував Філарета на форумі, і працівника Київської патріархії Антона Павленка, який виконував свої обов’язки в якості працівника прес-служби Київської Патріархії.

«Варто зауважити, що в наказі про відрахування зазначено порушення пункту 6.10 Статуту Київської православної богословської академії. Статут КПБА розміщений на стіні при вході біля чергового в академії. Ознайомившись з положеннями даного статуту, чітко видно, що пункту 6.10 не існує в статуті. Зазначимо, що виключення з вищого навчального закладу мало б ґрунтуватися виключно на положеннях Закону України «Про вищу освіту». Жодних пунктів Статті 46 (яка регулює підстави виключення) цього закону згадані студенти не порушували», - підкреслюється у повідомленні.

У Київській Патріархії попередили керівництво Київської православної богословської академії про те, що «відрахування та шантаж є повністю незаконними та такими, що дискредитують вищий навчальний заклад, ліцензований і акредитований Міністерством освіти України».

«Просимо Міністра освіти України Гриневич Лілію Михайлівну взяти ситуацію під особистий контроль та вжити заходів для припинення незаконних дій адміністрації Київської православної богословської академії. Закликаємо адміністрацію духовного закладу припинити репресії та залякування студентів Київської православної духовної академії», - заявили у Київській Патріархії.

Нагадаємо, Філарет звинуватив Епіфанія у порушенні домовленностей щодо управління церквою після отримання Томосу. В свою чергу Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що т. зв. патріархат Київський не існує і ніколи не існував, а Філарет був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський.

Філарет вирішив відновити УПЦ Київського патріархату і тому на 20 червня скликає Помісний собор.

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