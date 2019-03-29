Окупанти розгортають на передовій спостережні пункти з корегувальниками артилерії



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З 28 березня в окремих підрозділах російських окупаційних військ організували дострокове повернення військовослужбовців з відпусток та відряджень

Ворог облаштовує додаткові, у тому числі, хибні позиції для проведення демонстраційних дій і введення в оману щодо своїх передових позицій

Російські окупаційні війська напередодні виборів президента України розгортають додаткові командно-спостережні пункти.

Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію розвідки Міноборони.

«...Значно зросла кількість заходів підготовки артилерійських підрозділів до застосування. При цьому, ворог облаштовує додаткові, у тому числі, хибні позиції для проведення демонстраційних дій і введення в оману щодо своїх передових позицій і шляхів висування артилерійських підрозділів з глибини. Водночас на передових позиціях окупантів розгортаються додаткові командно-спостережні пункти з обов’язковим включенням до їх складу корегувальників вогню артилерії», - зазначив він.

За словами речника, з 28 березня в окремих підрозділах російських окупаційних військ організували дострокове повернення військовослужбовців з відпусток та відряджень, а особовий склад перевели на казармовий стан.