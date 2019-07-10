Чиновник з Борисполя, якого вигнав президент, голосував на виборах за Зеленського



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Ярослав Годунок намагався виправдатися, коли його виставляли з засідання

Ярослав Годунок був затятим прихильником Володимира Зеленського до сьогодні

Секретар міськради Борисполя Ярослав Годунок на президентських виборах голосував за Володимира Зеленського. Про це він повідомив у себе в Facebook.

«Проголосував за майбутнє моїх дітей, за процвітаючу Україну і чесного преЗЕдента», - написав Годунок під фото з дітьми на виборчій дільниці під час другого туру голосування.

Свою позицію він пояснював негативним ставленням до Петра Порошенка, який «5 років працював на Путлєра і нічого не зробив, окрім збагачення».

В коментарях під цим постом секретар міськради Борисполя зауважив, що якщо Зеленський буде себе погано вести, то «виправим восени», маючи на увазі парламентські вибори, котрі мали пройти в жовтні цього року.

Нагадаємо, сьогодні під час зустрічі з активом Київської області Володимир Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка. Причиною цього стала його судимість за «розбій, поєднаний з причиненням тяжких тілесних ушкоджень».

«Вийдіть звідси. Выйди отсюда, розбійник ти. Погано чуєш мене?» - звернувся Зеленський до Годунка під аплодисменти присутніх в залі.

Виходячи з зали секретар міськради нагадав, що Зеленський казав, що тепер всі «президенти». На це Зеленський відповів: «Ти - точно не президент. У президента немає криміналу. Іди гуляй, господи».

Коли вже закінчувалось засідання, Зеленський сказав, що «подзвонить (в.о. голови НБУ) Баканову по поводу цього чорта».