Чиновник з Борисполя, якого вигнав президент, голосував на виборах за Зеленського
Ярослав Годунок був затятим прихильником Володимира Зеленського до сьогодні
Секретар міськради Борисполя Ярослав Годунок на президентських виборах голосував за Володимира Зеленського. Про це він повідомив у себе в Facebook.
«Проголосував за майбутнє моїх дітей, за процвітаючу Україну і чесного преЗЕдента», - написав Годунок під фото з дітьми на виборчій дільниці під час другого туру голосування.
Свою позицію він пояснював негативним ставленням до Петра Порошенка, який «5 років працював на Путлєра і нічого не зробив, окрім збагачення».
В коментарях під цим постом секретар міськради Борисполя зауважив, що якщо Зеленський буде себе погано вести, то «виправим восени», маючи на увазі парламентські вибори, котрі мали пройти в жовтні цього року.
Нагадаємо, сьогодні під час зустрічі з активом Київської області Володимир Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка. Причиною цього стала його судимість за «розбій, поєднаний з причиненням тяжких тілесних ушкоджень».
«Вийдіть звідси. Выйди отсюда, розбійник ти. Погано чуєш мене?» - звернувся Зеленський до Годунка під аплодисменти присутніх в залі.
Виходячи з зали секретар міськради нагадав, що Зеленський казав, що тепер всі «президенти». На це Зеленський відповів: «Ти - точно не президент. У президента немає криміналу. Іди гуляй, господи».
Коли вже закінчувалось засідання, Зеленський сказав, що «подзвонить (в.о. голови НБУ) Баканову по поводу цього чорта».