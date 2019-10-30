Пропагандистка Симоньян поскандалила із Собчак, яка спитала її про «туристів із Солсбері» (відео)



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Симоньян перебила Собчак, заявивши, що вона обіцяла не ставити таких запитань

«Я зараз просто встану і піду, бо ти мене обманюєш», - сказала Симоньян

Головний редактор пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян відмовилася відповідати на уточнюючі питання Ксенії Собчак про розмову з Олександром Петровим і Русланом Бошировим, яких підозрюють в отруєнні колишнього співробітника Головного управління Генштабу РФ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері.

Симоньян перервала питання Собчак, не дослухавши його. «У мене було своє раціональне питання, коли я на це дивилася, бо було зрозуміло, що вони - хлопці з айфонами, ну, сучасні сорокарічні чоловіки...» - почала Собчак.

У свою чергу Симоньян перебила журналістку, заявивши, що вона обіцяла не ставити таких запитань. Симоньян пояснила, що для відповіді їй треба переглянути бесіду з Петровим і Бошировим.

«Я зараз просто встану і піду, бо ти мене обманюєш», - сказала Симоньян, зазначивши, що узгодила інші питання. «Я не пам'ятаю цю історію про айфони», - відрізала вона.

Собчак відповіла, що ніякої історії не було, і Симоньян навіть не знає, яке питання вона планувала поставити.

«Як це не знаю, я знаю: що вони живуть в сучасному світі, а насправді вони не знали нічого про айфони. А як же вони тоді знайшли твій телефон?.. Ось цих питань у нас з тобою не було», - заявила Симоньян.

У свою чергу Собчак пояснила, що той факт, що Петров і Боширов заявили, що у них немає ніякої сучасної техніки, здався їй дивним, і сказала, що для міркувань на цю тему переглядати інтерв'ю не потрібно.

Нагадаємо, раніше Симоньян розповіла, що Боширов і Петров самі зателефонували і захотіли дати інтерв’ю лише їй.

Як відомо, Петров і Руслан Боширов запевняють, що вони приїхали в Солсбері як туристи, щоб подивитися на знаменитий собор.

Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Джерело: Лента.Ру