Боротьба з Covid-19. Держава взяла курс на природній відбір, - епідеміолог



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Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозувала , що друга потужна хвиля коронавірусної інфекції накриє саме восени

«У нас насправді немає стратегії, зараз йдеться про природний відбір: хто виживе, а хто – ні»

Україна не готувалася до другої хвилі коронавірусної інфекції. Про це розказав кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін в інтерв’ю «Главкому».

«Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозувала, що друга потужна хвиля коронавірусної інфекції накриє саме восени. За цей час ми повинні були відпрацювати інфекційну безпеку в дитсадках, школах, лікувальних закладах, розповісти про те, що потрібно робити, а що – ні. Це мала б бути єдина національна інформаційна стратегія направлена на чотири основних аспекти: фізична дистанція, відсутність толерування до хворих, які «на годинку забігли на роботу», провітрювання приміщень, аби знижувати концентрацію вірусу у повітрі та миття рук», – зазначив епідеміолог.

На думку Андрія Александріна, в Україні із миттям рук і користуванням санітайзерами у громадян теж почався якийсь психоз.

«Існує чотири показники для миття рук з милом, які дає ВООЗ: після того, як ми приходимо з вулиці в приміщення; після вбиральні; перед прийомом їжі; по мірі забруднення. Щодо носіння масок, то тут правило єдине: якщо людина хворіє, не важливо чи на Covid-19, чи на інше інфекційне захворювання, то заходячи в приміщення, вона має обов’язково має надягати маску», – наголосив медик.

Нагадаємо, понад 62% осіб, що померли від коронавірусу в столиці, - люди старші за 65 років. З початку епідемії від коронавірусу в Києві померли 126 людей. Найстаршій хворій було 95 років, наймолодшій - 25.