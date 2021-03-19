Паспорти вакцинації. Які документи видаватиме Україна?

Поки невідомо, який формат паспортів вакцинації буде запропоновано

Денис Шмигаль запевнив, що Україна готова видавати документ у будь-якій формі

Україна швидко запровадить необхідні паспорти вакцинації відповідно до вимог, які будуть прийняті у світі. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль українським журналістам у Берліні, де перебуває з робочим візитом, передає Укрінформ.

«Залежно від того, який формат документів буде запропонований з точки зору паспортизації вакцинації від Covid-19, Україна готова до будь-якого розвитку подій… Україна готова дуже швидко реалізувати будь-який із варіантів документа», – заявив Шмигаль.

Якщо це буде QR-код, це не викличе жодних проблем, якщо паперовий формат – також, українські фахівці готові виробляти такі документи в будь-якій формі, зазначив прем’єр.

Шмигаль нагадав, що поки не прийнято рішення щодо того, як будуть виглядати «паспорти вакцинації», але є міжнародно визнані довідки про вакцинацію, і Україна може їх видавати.

«Сьогоднішній державний реєстр вакцинованих осіб передбачає автоматичний друк такого міжнародного документа. Таку довідку, підписану лікарем, уже сьогодні може отримати кожен (хто зробив щеплення)», – сказав Шмигаль.

Прем’єр запевнив, що Україна уклала угоди та імпортує «лише ті вакцини, які визнані світом, які мають якість, які мають безпечність і підтверджені у світі». Після проведення двох вакцинацій українці зможуть бути вільними у своїх подорожах, підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, 17 березня Єврокомісія представила проєкт цифрових сертифікатів коронавірусу. Вони будуть підтверджувати наявність щеплення, негативного тесту або антитіл після перенесеного зараження Covid-19.

Такий сертифікат буде дійсний у всіх країнах ЄС, а також відкритий для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Нагадаємо, президент Єврокомісії підганяє країни ЄС з підготовкою паспортів вакцинації.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує вводити у ЄС паспорти вакцинації від Covid-19.

За інформацією ЗМІ, Соvid-паспорти, ймовірно, будуть включати інформацію про вакцинацію, одужання від коронавірусу, а також записи про негативні ПЛР-тести подорожувальників.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

Як повідомлялося, за минулу добу, 18 березня, в Україні виявлено 15 850 нових хворих на Covid-19. Це на 797 осіб більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4 444 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 262 пацієнти, одужали 4 592 особи.