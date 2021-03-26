Усі, хто вколовся першою дозою ковід-вакцини, отримають й другу. Ляшко назвав терміни

З початку кампанії з вакцинації в Україні прищепили першою дозою 174 324 осіб

Другу дозу Covid-вакцини українці почнуть отримувати в кінці травня

В Україні планують почати вводити другу дозу вакцини від коронавірусу в 20-х числах травня. Доти українцям робитимуть щеплення лише однією дозою. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«МОЗ гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто щепився, буде і в достатній кількості, і доступна. Друге щеплення, ми очікуємо, що воно буде в 20-х числах травня», – заявив він.

Також Ляшко розповів, що після щеплення від коронавірусу людина може захворіти на Covid-19, однак у цьому випадку захворювання перебігатиме у легкій формі.

Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між введення доз вакцини проти коронавірусу до 12 тижнів.

Вчора вакцину від Covid-19 отримали ще понад 18 тисяч українців. У четвер 25 березня в Україну прибула перша партія китайської вакцини CoronaVac. Це друга вакцина від коронавірусу, яку отримала Україна. Першою була Covishield індійського виробництва.

Додамо, що за минулу добу в Україні зафіксували 18 132 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Другий день поспіль в нашій країні фіксують найбільший показник добового приросту кількості хворих від початку епідемії.

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