Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму

Бюро розпочало розслідування на десятки мільйонів гривень

Державне бюро розслідувань розпочало слідчі дії щодо понад 570 кримінальних проваджень щодо відхилення від мобілізації з початку широкомасштабного вторгнення РФ до України на десятки мільйонів гривень вигоди. Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов, повідомляє «Главком» з посиланням на його коментар для «Інтерфакс-Україна».

Сухачов наголосив, що йдеться про розслідування щодо незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. За його словами, до суду направлено 171 обвинувальний акт проти 251 фігуранта.

«Досить часто до таких протизаконних схем причетні працівники правоохоронних органів, місцеві чиновники, працівники ТЦК та СП», – пояснив Сухачов.

Він додав, що таке явище підриває обороноздатність України, оскільки заробляти на війні абсолютно неприпустимо: «Це – прямий удар по державі й по тих, хто щодня боронить її на фронті. Кожен, хто організовує чи сприяє таким оборудкам, має усвідомлювати: покарання буде невідворотним».

Директор ДБР додав, що наразі накладено арешт на майно фігурантів на понад 58 млн грн, при чому йдеться й про масштабні схеми. Бюро працює зі Службою безпеки України, Національною поліцією, Держприкордонслужбою та Офісом генпрокурора.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція ліквідували схему уникнення мобілізації, яка діяла у Києві. За результатами комплексних заходів затримано місцевого адвоката, який торгував фіктивними довідками для ухилянтів.

Також у Києві було викрито схему незаконного зняття з військового обліку. За підозрою у сприянні ухилянтам було затримано кардіолога приватного медцентру та посередника, які за фіктивний діагноз «астма» з ускладненнями на серце просили $11 тис.