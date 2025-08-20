Головна Новини
search button user button menu button

Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Директор ДБР Сухачов розповів про схеми щодо ухилення від мобілізації
фото: dbr.gov.ua

Бюро розпочало розслідування на десятки мільйонів гривень

Державне бюро розслідувань розпочало слідчі дії щодо понад 570 кримінальних проваджень щодо відхилення від мобілізації з початку широкомасштабного вторгнення РФ до України на десятки мільйонів гривень вигоди. Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов, повідомляє «Главком» з посиланням на його коментар для «Інтерфакс-Україна».

Сухачов наголосив, що йдеться про розслідування щодо незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. За його словами, до суду направлено 171 обвинувальний акт проти 251 фігуранта.

«Досить часто до таких протизаконних схем причетні працівники правоохоронних органів, місцеві чиновники, працівники ТЦК та СП», – пояснив Сухачов.

Він додав, що таке явище підриває обороноздатність України, оскільки заробляти на війні абсолютно неприпустимо: «Це – прямий удар по державі й по тих, хто щодня боронить її на фронті. Кожен, хто організовує чи сприяє таким оборудкам, має усвідомлювати: покарання буде невідворотним».

Директор ДБР додав, що наразі накладено арешт на майно фігурантів на понад 58 млн грн, при чому йдеться й про масштабні схеми. Бюро працює зі Службою безпеки України, Національною поліцією, Держприкордонслужбою та Офісом генпрокурора.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція ліквідували схему уникнення мобілізації, яка діяла у Києві. За результатами комплексних заходів затримано місцевого адвоката, який торгував фіктивними довідками для ухилянтів. 

Також у Києві було викрито схему незаконного зняття з військового обліку. За підозрою у сприянні ухилянтам було затримано кардіолога приватного медцентру та посередника, які за фіктивний діагноз «астма» з ускладненнями на серце просили $11 тис.

Читайте також:

Теги: мобілізація розслідування Україна Державне бюро розслідувань ДБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДБР вже викрило кілька резонансних випадків
Понад 800 посадовців втратили інвалідність: ДБР викрило масштабну схему
13 серпня, 12:49
Валентина Данішевська чотири роки очолювала Верховний суд
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
11 серпня, 17:48
Шабуніна звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві
Справа Шабуніна: ДБР завершило розслідування
14 серпня, 15:58

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2201
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
1898
Припинення вогню не буде. Що далі?
1893
До Дня Незалежності України у Києві заплановано 12 безкоштовних екскурсій: як потрапити
1797
Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Сьогодні, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Сьогодні, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Сьогодні, 15:22
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua