Справа Шабуніна: ДБР завершило розслідування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Шабуніна звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві
фото: РБК-Україна

Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту, обвинувальний акт буде передано до суду

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. За даними слідства, він систематично ухилявся від проходження військової служби за сприяння командира військової частини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту, обвинувальний акт буде передано до суду.

«Наголошуємо, що слідство було проведено об’єктивно та у максимально стислі терміни, з дотриманням усіх вимог закону. ДБР завжди діє заради справедливості та залишається поза політикою, попри гучність і резонанс окремих справ. Зрештою суд поставить усі крапки над «і» та дасть остаточну оцінку діям підозрюваного», – зазначає ДБР.

Нагадаємо, Віталія Шабуніна звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Крім того, правоохоронці стверджують, що очільник Центру протидії корупції незаконно використовував позашляховик, який був ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії.

Слідчі Державного бюро розслідувань проводили обшук у будинку Шабуніна, де проживає дружина та двоє маленьких дітей, а також у військовій частині в Чугуївському районі Харківщини, де він проходить службу.

Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про переведення його з Міноборони до лав Держприкордонної служби. Активіст припускає: причиною появи такого рішення стала його публічна діяльність та критика дій влади.

15 липня Печерський суд Києва визначив запобіжний захід для активіста та голови громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна. Суд постановив застосувати до нього особисте зобов’язання терміном до 20 серпня. 

Зокрема, 13 серпня Державне бюро розслідувань змінило підозру голові правління Центру протидії корупції Віталію Шабуніну, не змінюючи правову кваліфікацію злочину, та висунуло нову підозру його командиру у межах справи про зловживання та ухилення від військової служби.

