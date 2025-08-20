Астма за $11 тис. У Києві затримано кардіолога, який вигадав схему для ухилянтів

За інформацією слідства, свою ціну мало кожне направлення на консультацію, кожен етап «діагностики» та «лікування на стаціонарі»

У Києві викрито схему незаконного зняття з військового обліку: за підозрою у сприянні ухилянтам затримано кардіолога приватного медцентру та посередника. За фіктивний діагноз «астма» з ускладненнями на серце вони просили $11 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що підозрювані направили киянина до потрібних лікарів державних медичних установ, де чоловіка спочатку фіктивно лікували на стаціонарі, а потім вчили як потрібно дихати й на що скаржитися, щоб надалі отримати діагноз «Астма, яка дала ускладнення на серце».

Загалом, за інформацією слідства, за усі послуги військовозобов’язаний мав заплатити $11 тис. Свою ціну мало кожне направлення на консультацію, кожен етап «діагностики» та «лікування на стаціонарі». Під контролем правоохоронців чоловік заплатив $5,5 тис. за первинний етап лікування.

Грошові кошти, вилучені під час обшуку фото: Київська міська прокуратура/Facebook

«Зрештою чоловік отримав висновок про наявність проблем із серцем через бронхіальну астму. Отриманий діагноз та численні виписки з медичних установ надалі давали можливість військовозобов’язаному бути виключеним з військового обліку», – повідомили у прокуратурі.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 354 КК України. Прокурорами Київської міської прокуратури повідомлено про підозри лікарю-кардіологу приватного медичного центру та посереднику, які допомагали лікарям державних медзакладів заробляти гроші на встановленні військовозобов’язаним фіктивних діагнозів заради їх зняття з військового обліку.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція ліквідували схему уникнення мобілізації, яка діяла у Києві. За результатами комплексних заходів затримано місцевого адвоката, який торгував фіктивними довідками для ухилянтів.

Раніше правоохоронці затримали працівника підрозділу «Локомотивне депо Мукачево» регіональної філії «Львівська залізниця», який за гроші «підвозив» ухилянтів в кабіні машиніста тепловоза до державного кордону. Маршрут потенційних утікачів пролягав залізничною колією з Хуста до селища Королево. Послуги залізничного «таксі» працівник залізниці оцінив у $12 тис. з особи.