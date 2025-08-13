Понад 800 посадовців втратили інвалідність: ДБР викрило масштабну схему

ДБР скасувало понад 800 рішень про інвалідність для правоохоронців та держслужбовців

Державне бюро розслідувань у рамках системної перевірки скасувало понад 800 рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), якими було необґрунтовано призначено інвалідність правоохоронцям та працівникам державних органів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на директора ДБР Олексія Сухачова.

Перевірки проводяться в рамках кримінального провадження, ініційованого після рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року. Для цього створено міжвідомчу робочу групу за участі ДБР, МОЗ та інших правоохоронних органів, яка наразі перевіряє понад 70 державних установ і 2630 медико-експертних справ.

інфографіка: ДБР

інфографіка: ДБР

Станом на сьогодні вже розглянуто майже 2 тисячі справ. За їхніми результатами:

Скасовано понад 800 рішень МСЕК як необґрунтовані.

Змінено групу або термін інвалідності у понад 400 випадків.

Майже 100 посадовців викликано на дообстеження.

За словами директора ДБР, фіктивну інвалідність найчастіше оформлювали з метою отримання пенсії, а також для уникнення мобілізації. Найбільше порушень виявлено серед працівників Державної митної та податкової служб, а також органів прокуратури.

ДБР вже викрило кілька резонансних випадків. Зокрема, повідомлено про підозру заступниці головного лікаря «Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи». Також викрито експрокурорів з Хмельниччини та Черкащини, які діяли у змові з колишніми головами МСЕК для безпідставного отримання інвалідності.

Державне бюро розслідувань наголошує, що системна перевірка триває та охопить усі державні органи в усіх регіонах України.

Нагадаємо, прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт через незаконне отримання статусу інвалідності прокурором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

За словами Кравченка, 31 липня 2020 року заступник керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області отримав висновок лікаря про задовільний стан здоров’я. Однак у ту ж добу, звернувшись до голови Черкаської обласної медико-соціальної експертної комісії №2, отримав повний пакет документів і отримання ІІ групи інвалідності.