Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
Валентина Данішевська чотири роки очолювала Верховний суд
Валентину Данішевську було звільнено з посади наприкінці листопада 2021 року

Головне слідче управління Державного бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактами привласнення чужого майна (ч. 5 статті 191 Кримінального кодексу) і службового підроблення (ч. 2 стаття 366 Кримінального кодексу), у якому фігурує колишня голова Верховного суду Валентина Данішевська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За відомостями досудового розслідування, у жовтні 2021 року з метою виходу у відставку за вислугою років Данішевська подала до Вищої ради правосуддя (ВРП) довідку про 20-річний суддівський стаж. Однак на момент подання цієї заяви ексголова суду не мала вказаного стажу, «а питання встановлення довічного грошового утримання вирішувала через наявні зв’язки у ВРП шляхом надання фіктивної довідки про наявність підстав для виходу у відставку».

Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження фото 1
скріншот рішення ВРП від 30 листопада 2021 року

Слідство вважає, що стаж Валентини Данішевської на посаді головного арбітра арбітражу управління торгівлі Запорізького облвиконкому (у 1987-1992 роках) не зараховується у суддівський. Відповідно, вона не мала підстав для звільнення у відставку та отримання довічного грошового утримання.

Наразі слідчі ДБР одержали дозвіл суду на доступ з можливістю зробити копії особової справи судді Валентини Данішевської.

Нагадаємо, що 30 листопада 2021 року Вища рада правосуддя звільнила Валентину Данішевську з посади судді Касаційного господарського суду у складі Верховного суду «у зв’язку з поданням заяви про відставку». У рішенні ВРП зазначено, що на момент подання заяви Данішевської її стаж роботи на посаді судді складав 20 років чотири місяці 21 день.

Згідно зі статті 116 закону про судоустрій і статус суддів, служитель Феміди, який має стаж роботи на посаді судді не менше двадцяти років, має право подати заяву про відставку.

Як свідчить е-декларація за 2021 рік, Валентина Данішевська отримала 4,5 млн грн зарплати у Верховному суді. Ще 1,1 млн грн склала вихідна допомога від Верховного суду. Також вона одержала 367,1 тис. грн пенсії.

Як відомо, 30 листопада 2017 року Данішевська була обрана на посаду голови Верховного суду шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

