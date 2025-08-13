Головна Країна Політика
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
Пропозицію мають зареєструвати в Верховній Раді

Уряд погодив пропозицію зміни до положень закону про мобілізацію, які стосуються прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

За словами нардепа, пропозицію мають зареєструвати в Верховній Раді та тільки потім її може розглянути парламент.

Що пропонують змінити?

  • Відстрочка для студентів – залишиться лише для тих, хто почав навчання «не пізніше року досягнення граничного віку направлення на проходження базової військової служби», навчається за денною чи дуальною формою та в межах нормативного строку здобуття освіти. Це стосується учнів закладів професійної, фахової передвищої освіти, а також студентів вишів.
  • Відстрочка для науковців і педагогів – збережеться для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, які мають науковий ступінь або працюють у закладах освіти чи наукових установах не менше ніж на 0,75 ставки.
До слова, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій можуть отримати відстрочку у застосунку «Резерв+».

Водночас оформити відстрочку від мобілізації для працівників закладів загальної середньої освіти через застосунок «Резерв+» наразі технічно неможливо.

