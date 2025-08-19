Головна Країна Кримінал
Сховав під рясами. Священнослужитель намагався за $10 тис. вивезти ухилянта за кордон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сховав під рясами. Священнослужитель намагався за $10 тис. вивезти ухилянта за кордон
Священник мав довезти військовозобовʼязаного чоловіка до кордону зі Словаччиною
фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

Священнослужитель одного із закарпатських монастирів мав за $10 тис. переправити ухилянта до кордону

Прикордонники зупинили Mercedes, яким керував 50-річний священнослужитель одного із закарпатських монастирів. Під час огляду в автомобілі було знайдено 41-річного жителя Сумщини, який заховався під рясами на задньому сидінні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

З’ясувалося, що чоловіка мали переправити до кордону зі Словаччиною за $10 тис. У ході опитування водій зізнався, що сконтактувався з чоловіком через спільних знайомих і зобов’язався довезти його до кордону зі Словаччиною. Останній мав розрахуватися за оборудку після вдалого перетину держрубежу. Монах забрав сумчанина у Києві і сховав під обрядовим вбранням.

Сховав під рясами. Священнослужитель намагався за $10 тис. вивезти ухилянта за кордон фото 1
фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

Правоохоронці вбачають ознаки кримінального правопорушення у діях священнослужителя. Знайдений чоловік у салоні авто також відповідатиме за спробу незаконного перетину держкордону.

Нагадаємо, правоохоронці затримали працівника підрозділу «Локомотивне депо Мукачево» регіональної філії «Львівська залізниця», який за гроші «підвозив» ухилянтів в кабіні машиніста тепловоза до державного кордону.

Як повідомлялося, правоохоронці затримали 31-річну мешканку Одеси, яка на власному автомобілі перевозила чоловіка до українсько-молдовського кордону.

До слова, військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція ліквідували ще одну схему уникнення мобілізації, яка діяла у Києві. За результатами комплексних заходів затримано місцевого адвоката, який торгував фіктивними довідками для ухилянтів.

Теги: Закарпаття ухилянти Держприкордонслужба кордон священник

