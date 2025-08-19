У Києві ліквідовано злочинну схему для ухилянтів, до якої були залучені адвокати і лікарі

Адвокату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років з конфіскацією майна

Військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція ліквідували ще одну схему уникнення мобілізації, яка діяла у Києві. За результатами комплексних заходів затримано місцевого адвоката, який торгував фіктивними довідками для ухилянтів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури та пресцентр СБУ.

Як повідомили у прокуратурі, адвокат за $7 тис. зняв киянина з розшуку та обіцяв фіктивно працевлаштувати на держпідприємство критичної інфраструктури заради бронювання.

«У травні 2025 року адвокат отримав частину грошей – $3 тис. За деякий час «клієнт» без відвідування ТЦК та СП був знятий з розшуку, внесений до бази «Оберіг» з відображенням цих даних в додатку «Резерв+». Далі чоловіка потрібно було працевлаштувати на державне підприємство, де його забронюють», – йдеться у повідомленні.

Зі слів адвоката, чоловік уже фіктивно працевлаштований на одне з державних підприємств, яке має статус критичності, а його документи подані на бронювання. Тож, під час наступної зустрічі адвокат отримав ще $4 тис. та був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Як повідомили в СБУ, до незаконної діяльності адвокат залучив ще одного юриста і трьох лікарів з відомих медустанов столиці України.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 7 млн грн, понад $250 тис. і 16 тис. євро готівкою. У гривневому еквіваленті це становить понад 17 млн грн.

За даними слідства, щоб гарантувати військовозобов’язаним клієнтам відстрочку від призову або зняття з військового обліку, зловмисники підробляли для них медвисновки про нібито наявні в чоловіків тяжкі діагнози.

Як встановило розслідування, учасники «схеми» діяли у змові та чіткій координації один з одним і мали налагоджений алгоритм взаємодії: від пошуку клієнтів до продажу їм фальшивих документів. Також фігуранти за гроші пропонували ухилянтам «бронь» через фіктивне працевлаштування до однієї з держустанов столиці.

Правоохоронці задокументували злочини фігурантів і затримали організатора оборудки «на гарячому», коли він одержував новий транш хабаря.

Прокурорами Київської міської прокуратури столичному адвокату повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на посадовців РТЦК та СП щодо зняття військовозобов’язаного з розшуку.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, двоє військовослужбовців за $4 тис. пообіцяли військовозобов’язаному чоловіку вплинути на рішення посадових осіб щодо зняття його з розшуку в РТЦК та СП. Окрім того, військові пообіцяли повпливати на медичних працівників військово-лікарської комісії з метою прийняття позитивного рішення щодо проходження чоловіком військової служби в тилових підрозділах. Зловмисників викрили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини спільно з співробітниками військової контррозвідки Служби безпеки України, за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Раніше правоохоронці затримали працівника підрозділу «Локомотивне депо Мукачево» регіональної філії «Львівська залізниця», який за гроші «підвозив» ухилянтів в кабіні машиніста тепловоза до державного кордону. Маршрут потенційних утікачів пролягав залізничною колією з Хуста до селища Королево. Послуги залізничного «таксі» працівник залізниці оцінив у $12 тис. з особи.