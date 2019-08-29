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    Бойовики дев’ять разів відкривали вогонь: втрат немає

    • Розсилка
    Бойовики дев’ять разів відкривали вогонь: втрат немає

    Противник стріляв з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

    Російсько-окупаційні війська у четвер, 29 серпня, дев'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

    «Впродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

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    Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поруч Мар'їнки з напрямку Олександрівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі неподалік Водяного з напрямку Ужівки – з гранатометів різних систем; близько Новогнатівки з напрямку Стили – зі станкового протитанкового гранатомета; поблизу Гнутового з напрямку Заїченкового – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу Південного з напрямку шахти ім.Гагаріна – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; в районі Зайцевого – з озброєння БМП та стрілецької зброї; поблизу Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з великокаліберних кулеметів.

    За даними штабу ООС, за минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з боку ЗСУ не було.

     

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