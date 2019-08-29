Бойовики дев’ять разів відкривали вогонь: втрат немає



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Противник стріляв з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Російсько-окупаційні війська у четвер, 29 серпня, дев'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

«Впродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поруч Мар'їнки з напрямку Олександрівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі неподалік Водяного з напрямку Ужівки – з гранатометів різних систем; близько Новогнатівки з напрямку Стили – зі станкового протитанкового гранатомета; поблизу Гнутового з напрямку Заїченкового – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.