Бойовики двічі обстріляли українських захисників



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Вночі противник вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Луганського

На Донбасі від початку поточної доби до 12:30 ворог двічі обстріляв українських військових.

Про це 1 листопада повідомляє пресслужба Міноборони України.

Зазначається, що на Луганському напрямку з о пів на першу ночі противник понад пів години з боку населеного пункту Лозове з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Луганського.

На Донецькому напрямку о 10:30 окупанти зі станкового протитанкового гранатомету обстріляли українські позиції в районі Новогнатівки.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілів 1 листопада немає.

Нагадаємо, в районі населеного пункту Нова Ласпа на тимчасово окупованій території Донецької області автомобіль проросійських бойовиків підірвався на їхній же міні.

Як відомо, 29 жовтня у Золотому на Луганщині розпочалося розведення сил.

У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».

