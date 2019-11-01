  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики двічі обстріляли українських захисників

    • Розсилка
    Бойовики двічі обстріляли українських захисників

    Вночі противник вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Луганського

    На Донбасі від початку поточної доби до 12:30 ворог двічі обстріляв українських військових.

    Про це 1 листопада повідомляє пресслужба Міноборони України.

    Зазначається, що на Луганському напрямку з о пів на першу ночі противник понад пів години з боку населеного пункту Лозове з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Луганського.

    На Донецькому напрямку о 10:30 окупанти зі станкового протитанкового гранатомету обстріляли українські позиції в районі Новогнатівки.

    Втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілів 1 листопада немає.

    Нагадаємо, в районі населеного пункту Нова Ласпа на тимчасово окупованій території Донецької області автомобіль проросійських бойовиків підірвався на їхній же міні.

    Як відомо, 29 жовтня у Золотому на Луганщині розпочалося розведення сил.

    У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

    В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».

    Також читайте: 
    окупанти бойовики на Донбасі Донбас Міноборони обстріл Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ