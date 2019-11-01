Бойовики двічі обстріляли українських захисників
Вночі противник вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Луганського
На Донбасі від початку поточної доби до 12:30 ворог двічі обстріляв українських військових.
Про це 1 листопада повідомляє пресслужба Міноборони України.
Зазначається, що на Луганському напрямку з о пів на першу ночі противник понад пів години з боку населеного пункту Лозове з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Луганського.
На Донецькому напрямку о 10:30 окупанти зі станкового протитанкового гранатомету обстріляли українські позиції в районі Новогнатівки.
Втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілів 1 листопада немає.
Нагадаємо, в районі населеного пункту Нова Ласпа на тимчасово окупованій території Донецької області автомобіль проросійських бойовиків підірвався на їхній же міні.
Як відомо, 29 жовтня у Золотому на Луганщині розпочалося розведення сил.
У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.
В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».