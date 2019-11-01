Терористи підірвалися на своїй міні, а заявили, що їх обстріляли українські бійці



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«Українські військовослужбовці жодних пусків ПТРК не здійснювали», - заявили у штабі ООС

В районі населеного пункту Нова Ласпа на тимчасово окупованій території Донецької області автомобіль проросійських бойовиків підірвався на їхній же міні.

Про це 1 листопада повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

«За свідченням мирних громадян України, що змушені проживати на окупованій території, але не мають стосунку до діяльності збройних формувань РФ, в районі населеного пункту Нова Ласпа автомобіль окупантів підірвався на міні. Її заклали і успішно забули про місцезнаходження самі ж «асвабадітєлі», - говориться у повідомленні.

У штабі ООС заявили, що противник використав цей факт в ході чергової спроби дискредитувати Об’єднані сили, вдавшись до інформаційних маніпуляцій.

«Фейкомети» з ОРДЛО намагаються приховати власні втрати внаслідок необережного поводження з озброєнням. Так, пропагандистський ресурс російських окупантів «ДАН» опублікував інформацію про те, що з українського боку начебто обстріляли протитанковою керованою ракетою санітарний автомобіль збройних формувань РФ, який їхав надавати медичну допомогу цивільним мешканцям. Традиційно для російської пропаганди акцент зроблено на хворій дитині, яку начебто мали намір лікувати «ополчєнци». У повідомленні відсутні матеріали фото- або відеофіксації. У місцевості, де нібито відбулася подія (близько 300 метрів до опорного пункту ворога), уже давно не проживає цивільне населення, тим більше з дітьми», - зазначили у штабі ООС.

Підкреслюється, що бойові дії на цій ділянці 31 жовтня Об’єднаними силами не велися. «Українські військовослужбовці жодних пусків ПТРК не здійснювали», - заявили у штабі ООС.

Нагадаємо, 29 жовтня у Золотому на Луганщині розпочалося розведення сил.

У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».

