Бойовики гатили на всіх напрямках: двоє військових поранені

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Бойовики 38 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі

Минулої доби, 23 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали вздовж всієї лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Російско-окупаційні війська, нехтуючи Мінськими угодами, 38 разів порушували режим припинення вогню, з них 8 разів застосовували міномети по позиціях наших захисників. На будь-яке застосування зброї противник отримав адекватну відповідь від підрозділів Об’єднаних сил.

Найбільш напружена обстановка була в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Зайцеве, Шахта Бутівка, Гранітне, Опитне, Павлопіль.

Під час бойових дій двох наших захисники було поранено. Наразі поранених евакуйовано до госпіталю, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу. За даними розвідки, знищено двох та поранено трьох окупантів.

Російско-окупаційні війська вкотре порушили режим тиші поблизу населеного пункту Станиця Луганська, аби на цій ділянці не відбулось розведення військ згідно з досягнутими раніше домовленостями.

За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, під час бойових дій 21 травня двоє наших захисників загинули, та 9 було поранено. Наразі всіх поранених евакуйовано до госпіталю де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

За даними розвідки, знищено 15 та поранено 13 бойовиків зі складу російсько-терористичних військ.

Поточної доби, 22 травня, втрат немає.

За даними Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню, противник учора ввечері випустив 13 мін по населеному пункту Зайцеве.

Раніше повідомлялося, що бойовики зі стрілецької зброї обстріляли Мар’їнку (Донецька область), внаслідок чого загинув 36-річний місцевий мешканець.