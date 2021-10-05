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    Бойовики минулої доби чотири рази зривали «тишу» на Донбасі

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    Втрат серед військовослужбовців зі складу Об&rsquo;єднаних сил немає - Бойовики минулої доби чотири рази зривали «тишу» на Донбасі
    Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає
    Фото з відкритих джерел

    На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь

    Протягом минулої доби, 4 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє Міноборони.

    Біля Лебединського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ з ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також з підствольних гранатометів.

    Поблизу Новотошківського ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

    Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.

    На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність.

    Станом на 7 годину ранку, 5 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Нагадаємо, 1 жовтня російські найманці на Донбасі 14 разів порушили режим тиші, в результаті чого поранення отримали двоє військовослужбовців. З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Раніше СБУ показала відео допиту бойовика «ЛНР», який здався військовим. Напередодні озброєний бойовик здався українським військовим і поскаржився на цькування росіянами.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ ЛНР Міноборони обстріл Операція Об’єднаних сил
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    Бойовики минулої доби чотири рази зривали «тишу» на Донбасі