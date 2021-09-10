Український делегат в Мінську розповів, чому Росія посилює обстріли

Росія бачить, що втрачає «Мінськ» як інструмент впливу на Україну

Росія посилює інтенсивність обстрілів українських військ, бо розуміє, що втрачає інструмент впливу на Україну, втілений в Мінських домовленостях. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» сказав представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

«Росія бачить, що Україна не йде на політичний шантаж заради «Мінська», на реалізацію «Мінська» за російським сценарієм. Були певні очікування у Путіна від візиту Зеленського до США, що там Байден в черговий раз заявить про безальтернативність «Мінська» та необхідність виконувати «Мінськ», і натисне на Україну з метою виконання «Мінська» за російськими лекалами», – сказав Гармаш.

Український делегат підкреслив, що Росія діє своїми звичними методами, і до цього треба бути готовими.

«Росія бачить, що вона втрачає «Мінськ» як інструмент впливу на Україну. Тому вона застосовує військові інструменти. Це її звичні методи, вона завжди так робила і буде так робити, на жаль. І ми повинні бути до цього готові - і морально, і у військовому плані», – додав Гармаш.

Нагадаємо, в Організації з безпеки і співробітництва в Європі розповіли про обстріли на Донбасі. 7 вересня спостерігачі організації зафіксували понад 1500 порушень режиму припинення вогню.

Крім того, неподалік станції Скотувата Донецької залізниці російські окупанти гатили з важкого виду озброєння.

До слова, більш ніж половина залізничників з ОРДЛО виїхала до РФ працювати на будівництві. Звільняються люди з різних причин, але здебільшого через низьку зарплату. Більшість звільнених виїжджає до РФ на заробітки, однак влаштуватися там залізничниками вдається лише одиницям. Решта погоджується на некваліфіковану працю, здебільшого на будівництві.