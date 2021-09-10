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    Український делегат в Мінську розповів, чому Росія посилює обстріли

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    Україна не йде на політичний шантаж&nbsp; - Український делегат в Мінську розповів, чому Росія посилює обстріли
    Україна не йде на політичний шантаж 
    Фото з відкритих джерел

    Росія бачить, що втрачає «Мінськ» як інструмент впливу на Україну

    Росія посилює інтенсивність обстрілів українських військ, бо розуміє, що втрачає інструмент впливу на Україну, втілений в Мінських домовленостях. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» сказав представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

    «Росія бачить, що Україна не йде на політичний шантаж заради «Мінська», на реалізацію «Мінська» за російським сценарієм. Були певні очікування у Путіна від візиту Зеленського до США, що там Байден в черговий раз заявить про безальтернативність «Мінська» та необхідність виконувати «Мінськ», і натисне на Україну з метою виконання «Мінська» за російськими лекалами», – сказав Гармаш.

    Український делегат підкреслив, що Росія діє своїми звичними методами, і до цього треба бути готовими.

    «Росія бачить, що вона втрачає «Мінськ» як інструмент впливу на Україну. Тому вона застосовує військові інструменти. Це її звичні методи, вона завжди так робила і буде так робити, на жаль. І ми повинні бути до цього готові - і морально, і у військовому плані», – додав Гармаш.

    Нагадаємо, в Організації з безпеки і співробітництва в Європі розповіли про обстріли на Донбасі. 7 вересня спостерігачі організації зафіксували понад 1500 порушень режиму припинення вогню.

    Крім того, неподалік станції Скотувата Донецької залізниці російські окупанти гатили з важкого виду озброєння.

    До слова, більш ніж половина залізничників з ОРДЛО виїхала до РФ працювати на будівництві. Звільняються люди з різних причин, але здебільшого через низьку зарплату. Більшість звільнених виїжджає до РФ на заробітки, однак влаштуватися там залізничниками вдається лише одиницям. Решта погоджується на некваліфіковану працю, здебільшого на будівництві.

    Теги: Росія ОБСЄ ЗСУ Мінські угоди обстріл
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    Український делегат в Мінську розповів, чому Росія посилює обстріли