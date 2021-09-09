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    Окупанти тяжко поранили українського військового

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    Військовослужбовець Об&rsquo;єднаних сил дістав вогнепальне поранення - Окупанти тяжко поранили українського військового
    Військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення
    Фото з відкритих джерел

    Зараз захисник перебуває у лікарні в тяжкому стані

    У зоні бойових дій на Донбасі сьогодні, 9 вересня, бойовики знову порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього один український військовослужбовець дістав поранення. Про це повідомили у пресштабі Операції Об’єднаних сил.

    Бойовики обстріляли позицій українських військових у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», що на Донеччині.

    Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення.

    Бійцю оперативно надали першу медичну допомогу, після чого його транспортували до лікарні. Стан здоров’я пораненого оцінюють як тяжкий.

    Зазначимо, що минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців дістали осколкові поранення.

    Також зранку 9 вересня бойовики обстрілюють залізничну станцію на Донеччині.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ Донеччина обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    Окупанти тяжко поранили українського військового