Окупанти тяжко поранили українського військового

Зараз захисник перебуває у лікарні в тяжкому стані

У зоні бойових дій на Донбасі сьогодні, 9 вересня, бойовики знову порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього один український військовослужбовець дістав поранення. Про це повідомили у пресштабі Операції Об’єднаних сил.

Бойовики обстріляли позицій українських військових у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», що на Донеччині.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення.

Бійцю оперативно надали першу медичну допомогу, після чого його транспортували до лікарні. Стан здоров’я пораненого оцінюють як тяжкий.

Зазначимо, що минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців дістали осколкові поранення.

Також зранку 9 вересня бойовики обстрілюють залізничну станцію на Донеччині.