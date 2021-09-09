Бойовики обстрілюють залізничну станцію на Донеччині

Через обстріли у Донецькій області змінили рух поїздів

Сьогодні близько 8 ранку неподалік станції Скотувата Донецької залізниці російські окупанти почали гатити з важкого виду озброєння. Снаряди падають на відстані 2 км від станції. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуйовано в укриття», – йдеться в повідомленні.

До стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 Лиман – Скотувата – Лозова та №6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ обмежено до станції Фенольна.

«Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації», – наголосили у відомстві.

Зазначимо, що минулої доби окупанти 11 разів зривали «тишу», поранивши двох військових.

До слова, більш ніж половина залізничників з ОРДЛО виїхала до РФ працювати на будівництві. Звільняються люди з різних причин, але здебільшого через низьку зарплату. Більшість звільнених виїжджає до РФ на заробітки, однак влаштуватися там залізничниками вдається лише одиницям. Решта погоджується на некваліфіковану працю, здебільшого на будівництві.

Нагадаємо також, що Росія вивезла до Якутії дві тисячі шахтарів з Донбасу.