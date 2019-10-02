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    Бойовики на Донбасі 15 разів відкривали вогонь, втрат немає

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    Бойовики на Донбасі 15 разів відкривали вогонь, втрат немає

    Бойовики застосували безпілотник з підвісом для скидання гранатометних пострілів

    На Донбасі з початку поточної доби 2 жовтня в районі проведення операції Обїединенных сил збройні формування Російської Федерації і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Як повідомляється, противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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    Також, з метою нанесення максимального шкоди військовослужбовцям збройних сил, противник застосував безпілотний літальний апарат (БПЛА) з підвісом для скидання гранатометних пострілів.

    В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив сім обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Новогнатовки, поблизу Миколаївки, неподалік Новотроїцького, поблизу Павлополя та неподалік Авдіївки.

    Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» супротивник зробив вісім обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Кримського, в районі Зайцевого, поблизу Катеринівки, неподалік від Південного, поблизу Новолуганского, неподалік Золотого, поблизу Новгородського і неподалік Троїцького.

    «Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілу ворожих серед особового складу Об'єднаних сил не було», - йдеться в повідомленні.

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    бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ обстріл Операція Об’єднаних сил безпілотник
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