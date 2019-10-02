В Раді вимагають заслухати главу МЗС і начальника Генштабу



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Депутати хочуть, щоб Пристайко і Хомчак озвучили позицію «щодо конкретних дій, які відбуваються на Донбасі»

Фракції «Голос», «Батьківщина» і «Європейська солідарність» у Верховній Раді просять запросити міністра закордонних справ Вадима Пристайка та начальника Генерального штабу Руслана Хомчака на вечірнє пленарне засідання.

«Ми вимагаємо сьогодні о 16:00 прийти до Верховної Ради міністра закордонних справ Пристайка та керівника Генерального штабу Хомчака, щоб озвучити позицію відповідних органів влади щодо конкретних дій, які відбуваються на сході України», - заявив голова фракції «Голос» Сергій Рахманін із трибуни парламенту у середу.

«Я виступаю від імені трьох фракцій - «Голос», «Європейська солідарність» і «Батьківщина». Під час перерви ми погоджували спільну пропозицію до президента особисто, безпосередньо донести депутатському корпусу і громадськості свої позиції щодо подальшої деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей», - сказав нардеп.

У свою чергу голова Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв передати прохання про запрошення Пристайка та Хомчака і зазначив, що звіт можливий після погодження робочих планів парламенту та відповідних органів влади.

Нагадаємо, 2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

У свою чергу глави незаконних угруповань «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили, що узгодження «формули Штайнмайєра» означає визнання за «народом Донбасу права самому визначати свою долю».

Як відомо, журналіст Валерій Калниш опублікував у соцмережі документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмаєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

Джерело: Інтерфакс-Україна