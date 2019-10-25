Бойовики на Донбасі дев’ять разів обстріляли українських бійців. Є поранені



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Впродовж 25 жовтня поранення отримали три військовослужбовці Об'єднаних сил

Впродовж 25 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п’ять обстрілів по позиціях Об'єднаних сил:

неподалік Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм;

біля Красногорівки - з СПГ та великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Водяного з напрямку Пікузів – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Лебединського з напрямку Саханки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли українських позицій:

двічі поблизу Новозванівки – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Хутора Вільного – зі стрілецької зброї;

біля Луганського – з СПГ, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Впродовж поточної доби поранення отримали три військовослужбовці Об'єднаних сил. Один – внаслідок обстрілу, інші двоє – внаслідок підриву на встановленій раніше ворогом розтяжці, яку той залишив, відступаючи з позицій.

До слова, представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма заявив у Чернігові, що формула Штайнмаєра до миру на Донбасі не приведе, оскільки вона не є формулою миру.