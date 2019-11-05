Бойовики на Донбасі гатили з забороненої артилерії та мінометів



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4 листопада бойовики на Донбасі 20 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі протягом минулої доби, 4 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що обстріли здійснювали з заборонених Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 та 120 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики здійснили 10 обстрілів:

чотири рази неподалік Водяного - з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

два рази поблизу Мар'їнки - з РПГ та стрілецької зброї;

біля Красногорівки - з СПГ та великокаліберних кулеметів;

поблизу Пищевика - з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Старогнатівки - зі стрілецької зброї;

у районі Гнутового - з мінометів калібру 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» стріляли на околиці Новотошківського, а також неподалік Новолуганського, Хутора Вільного, Кримського, Троїцького, Залізного, Новгородського.

«Вчора, 4 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано», - йдеться в повідомленні.