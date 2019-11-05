Бойовики на Донбасі гатили з забороненої артилерії та мінометів
4 листопада бойовики на Донбасі 20 разів порушили режим припинення вогню
На Донбасі протягом минулої доби, 4 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.
Зазначається, що обстріли здійснювали з заборонених Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 та 120 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики здійснили 10 обстрілів:
- чотири рази неподалік Водяного - з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- два рази поблизу Мар'їнки - з РПГ та стрілецької зброї;
- біля Красногорівки - з СПГ та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Пищевика - з ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Старогнатівки - зі стрілецької зброї;
- у районі Гнутового - з мінометів калібру 82 мм.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» стріляли на околиці Новотошківського, а також неподалік Новолуганського, Хутора Вільного, Кримського, Троїцького, Залізного, Новгородського.
«Вчора, 4 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано», - йдеться в повідомленні.