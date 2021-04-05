Бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню 4 квітня
Про втрати серед українських віськових не повідомляють
Протягом минулої доби 4 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню, повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.
«Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Південне, противник відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – сказано у повідомленні.
Від початку поточної доби, 5 квітня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.
Про втрати серед українських віськових не повідомляють.3 квітня, на Донбасі було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Окрім того,один військовослужбовець загинув неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», через підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої. Також днями поблизу Маріуполя виявили саморобний вибуховий пристрій – іграшковий дитячий літак, начинений вибуховою речовиною.