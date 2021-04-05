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    Бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню 4 квітня

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    Від початку доби 5 квітня порушення режиму припинення вогню не зафіксовано - Бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню 4 квітня
    Від початку доби 5 квітня порушення режиму припинення вогню не зафіксовано
    Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation/Facebook

    Про втрати серед українських віськових не повідомляють

    Протягом минулої доби 4 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню, повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

    «Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Південне, противник відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – сказано у повідомленні.

    Від початку поточної доби, 5 квітня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

    Про втрати серед українських віськових не повідомляють.

    3 квітня, на Донбасі було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Окрім того,один військовослужбовець загинув неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», через підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої. Також днями поблизу Маріуполя виявили саморобний вибуховий пристрій – іграшковий дитячий літак, начинений вибуховою речовиною.
    Теги: бойовики на Донбасі обстріл
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