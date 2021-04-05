Бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню 4 квітня

Від початку доби 5 квітня порушення режиму припинення вогню не зафіксовано

Про втрати серед українських віськових не повідомляють

Протягом минулої доби 4 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню, повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

«Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Південне, противник відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – сказано у повідомленні.

Від початку поточної доби, 5 квітня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Про втрати серед українських віськових не повідомляють.