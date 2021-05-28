Бойовики на Донбасі поранили українського військового

У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю

28 травня, на 7 годину ранку, внаслідок ворожого вогню на сході України один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Про це повідомляє пресслужба ООС.

«З початку поточної доби зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру, а біля Водяного – ще й із ручних протитанкових та підствольних гранатометів. У районі населеного пункту Гранітне ворог використав великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по українських позиціях із БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17. У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю» – йдеться у повідомлені.

«Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав кульового поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, учора, 27 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників недалеко від населеного пункту Новотошківське. «У результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав кульове поранення несумісне з життям. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив, що після початку дії оновленого режиму припинення вогню у липні 2020 року внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули 38 українських бійців, ще 115 отримали поранення.