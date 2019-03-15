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    Бойовики на Донбасі порушили перемир'я, застосувавши міномети

    • Розсилка
    Бойовики на Донбасі порушили перемир'я, застосувавши міномети

    За даними розвідки, 14 березня одного окупанта поранено

    14 березня російські окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, один раз застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

    Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

    • з великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Богданівка.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

    • зі стрілецької зброї – поблизу селища Травневе;
    • зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Луганське;
    • з мінометів калібру 82 мм – біля села Катеринівка.

    Втрат серед наших захисників немає.

    За даними розвідки, 14 березня одного окупанта поранено. Також знищено бойову машину піхоти противника БМП-1.

    Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - зазначили військові.

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