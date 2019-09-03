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    Бойовики на Донбасі здійснили чотири обстріли, поранено українського захисника

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    Бойовики на Донбасі здійснили чотири обстріли, поранено українського захисника

    Російсько-окупаційні війська двічі вели обстріли оборонців Павлополя

    У вівторок, 3 вересня, ворог чотири рази здійснив збройні провокації по позиціях підрозділів Об’єднаних сил.

    Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    Зазначається, що російсько-окупаційні війська двічі вели обстріли оборонців Павлополя з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

    Також з 05.30 з напрямку від окупованого смт Калинове ворог випустив п’ять мін калібру 82 мм та вів обстріл з великокаліберних кулеметів по захисникам села Троїцьке.

    З 07.45 противник розпочав обстріл зі стрілецької зброї з напрямку від смт Донецький по захисникам Кримського.

    «У випадку загрози життю наші воїни декілька разів вели адекватний вогонь у відповідь із легкого піхотного озброєння та придушували ворожу збройну активність», - повідомили у штабі ООС.

    За інформацією Міноборони, внаслідок ворожих прицільних обстрілів від початку цієї доби отримав поранення один український захисник. «Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталю. Стан його здоров’я задовільний», - зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, українська сторона СЦКК повідомила, що проросійські бойовики активізувались та продовжують обстрілювати населені пункти на Донбасі, що є порушенням режиму припинення вогню.

    Як відомо, боєць Повітряних Сил ЗСУ Андрій Проценко із Вінниччини загинув у понеділок внаслідок обстрілів окупантів під Водяним.

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