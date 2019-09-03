Бойовики на Донбасі здійснили чотири обстріли, поранено українського захисника



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Російсько-окупаційні війська двічі вели обстріли оборонців Павлополя

У вівторок, 3 вересня, ворог чотири рази здійснив збройні провокації по позиціях підрозділів Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що російсько-окупаційні війська двічі вели обстріли оборонців Павлополя з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Також з 05.30 з напрямку від окупованого смт Калинове ворог випустив п’ять мін калібру 82 мм та вів обстріл з великокаліберних кулеметів по захисникам села Троїцьке.

З 07.45 противник розпочав обстріл зі стрілецької зброї з напрямку від смт Донецький по захисникам Кримського.

«У випадку загрози життю наші воїни декілька разів вели адекватний вогонь у відповідь із легкого піхотного озброєння та придушували ворожу збройну активність», - повідомили у штабі ООС.

За інформацією Міноборони, внаслідок ворожих прицільних обстрілів від початку цієї доби отримав поранення один український захисник. «Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталю. Стан його здоров’я задовільний», - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, українська сторона СЦКК повідомила, що проросійські бойовики активізувались та продовжують обстрілювати населені пункти на Донбасі, що є порушенням режиму припинення вогню.

Як відомо, боєць Повітряних Сил ЗСУ Андрій Проценко із Вінниччини загинув у понеділок внаслідок обстрілів окупантів під Водяним.