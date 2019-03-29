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    Бойовики на Донбасі здійснили три прицільні обстріли позицій ЗСУ

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    Бойовики на Донбасі здійснили три прицільні обстріли позицій ЗСУ

    Втрат у складі підрозділів Об’єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів протягом минулої доби немає

    Російсько-окупаційні війська станом на 12.00 29 березня тричі обстріляли позиції українських військових.

    Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

    «Від початку поточної доби станом на 12.00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три прицільних обстріли», - зазначив Гуцуляк.

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    За його словами, з 10:10 бойові дії протягом години тривали в районі Троїцького. З напрямку населеного пункту Калинове російські окупанти випустили 10 мін калібру 120 мм та вели прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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    «Окрім цього, сьогодні після 10:00 ворог вів обстріли на приморській ділянці нашої оборони. З напрямку села Пікузи окупанти випустили 4 міни 82-го калібру по наших оборонцях Водяного. А з напрямку від Ужівки противник застосував гранатомети по захисниках Лебединського, - сказав речник МОУ.

    За словами Гуцуляка, втрат внаслідок ворожих обстрілів у складі підрозділів Об’єднаних сил від початку поточної доби немає.

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