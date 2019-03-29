Бойовики на Донбасі здійснили три прицільні обстріли позицій ЗСУ графіка



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Втрат у складі підрозділів Об’єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів протягом минулої доби немає

Російсько-окупаційні війська станом на 12.00 29 березня тричі обстріляли позиції українських військових.

Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби станом на 12.00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три прицільних обстріли», - зазначив Гуцуляк.

За його словами, з 10:10 бойові дії протягом години тривали в районі Троїцького. З напрямку населеного пункту Калинове російські окупанти випустили 10 мін калібру 120 мм та вели прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів.