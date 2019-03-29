Міноборони витратить 800 мільйонів гривень на закупівлю пального
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Розсилка
Міноборони закупить майже 28 тисяч тонн дизельного пального
Міністерство оборони закупить 27,7 тисячі тонн пального за 797,647 млн гривень. Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.
Зазначається, що тендер був розбитий на чотири лоти. «Предметом закупівлі в першому лоті були 6,72 тис. тонн дизельного пального, другого - 6,41 тис. тонн, третього - 9,79 тис. тонн, четвертого - 4,77 тис. тонн», - йдеться у системі державних закупівель ProZorro.
Торги відбулися 28 березня. Переможцями стали дві фірми.
Зокрема, компанія ТОВ «Фрагрант» (Київ) перемогла в торгах за лот №2 тендера, запропонувавши на торгах найнижчу ціну в 178,447 млн гривень.
У торгах за лот також брали участь ТОВ «Торум» (Київ) і ПП «Окко Контракт».
При цьому компанія «Торум» перемогла на торгах за лоти №1, №3 та №4, запропонувавши на торгах найнижчі ціни в 190,794 млн гривень, 277,958 млн гривень, і 150,478 млн гривень відповідно.
Нагадаємо, в 2017 році НАБУ заявило про розкриття «злочинної схеми» в Міноборони в ході закупівлі палива і нарахували 149 мільйонів збитків. Надалі суди відхилили позови бюро у даній справі.