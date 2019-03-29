Міноборони витратить 800 мільйонів гривень на закупівлю пального



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Торги відбулися 28 березня. Переможцями стали дві фірми

Міноборони закупить майже 28 тисяч тонн дизельного пального

Міністерство оборони закупить 27,7 тисячі тонн пального за 797,647 млн гривень. Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.

Зазначається, що тендер був розбитий на чотири лоти. «Предметом закупівлі в першому лоті були 6,72 тис. тонн дизельного пального, другого - 6,41 тис. тонн, третього - 9,79 тис. тонн, четвертого - 4,77 тис. тонн», - йдеться у системі державних закупівель ProZorro.

Торги відбулися 28 березня. Переможцями стали дві фірми.

Зокрема, компанія ТОВ «Фрагрант» (Київ) перемогла в торгах за лот №2 тендера, запропонувавши на торгах найнижчу ціну в 178,447 млн гривень.

У торгах за лот також брали участь ТОВ «Торум» (Київ) і ПП «Окко Контракт».

При цьому компанія «Торум» перемогла на торгах за лоти №1, №3 та №4, запропонувавши на торгах найнижчі ціни в 190,794 млн гривень, 277,958 млн гривень, і 150,478 млн гривень відповідно.

Нагадаємо, в 2017 році НАБУ заявило про розкриття «злочинної схеми» в Міноборони в ході закупівлі палива і нарахували 149 мільйонів збитків. Надалі суди відхилили позови бюро у даній справі.