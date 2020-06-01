Бойовики на Донбасі зменшили кількість обстрілів



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Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника

31 травня окупанти на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню, за день до цього було зафіксовано вісім ворожих обстрілів

Минулої доби бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню та обстріляли українські позиції з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

«Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника», – йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог у ранковий час неподалік Новотроїцького застосував по наших опорних пунктах ручні та станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Біля Водяного російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» на підступах до Оріхового противник випустив у бік українських оборонних укріплень дві міни калібру 82 мм.

«Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії наші воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили ворога припинити свою злочинну активність. За даними розвідки, 31 травня українські оборонці знищили одного та поранили двох окупантів», – додали у штабі.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу Гнутового відкривали вогонь з гранатометів різних систем. У відповідь наші військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

«За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами», – резюмується у звіті.

Нагадаємо, 30 травня окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню.