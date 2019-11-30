Держприкордонслужба попередила про перехід донбаських КПВВ на зимовий графік



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Пропускні операції здійснюватимуть з 8:00 до 17:00

1 грудня всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі перейдуть на зимовий графік роботи.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Пропуск громадян через лінію розмежування здійснюватиметься щоденно з 8-ї години ранку до 17:00.

Нагадаємо, 20 листопада президент України Володимир Зеленський відкрив міст у Станиці Луганській. Ширина нового мосту становить 2,5 м, що не дозволить проїхати техніці російських окупантів, але цієї відстані досить для проїзду швидкої допомоги.

Також раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі не пускають Червоний хрест до заручників. Прессекретарка представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер констатувала, що натомість з боку ОРДЛО немає допуску представників Міжнародного Комітету Червоного хреста до утримуваних осіб, не надано безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї непідконтрольної Україні території Донбасу, включно із ділянкою українсько-російського кордону, а також не створено умов для роботи КПВВ Золоте.