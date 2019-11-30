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    У світі

    У Молдові вимагають відставки міністра оборони, який вихваляв бойовиків на Донбасі

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    <p>Міністр оборони Молдови Віктор Гайчук назвав терористів на Донбасі взірцем для армії</p> - У Молдові вимагають відставки міністра оборони, який вихваляв бойовиків на Донбасі

    Міністр оборони Молдови Віктор Гайчук назвав терористів на Донбасі взірцем для армії

    Міністр привів в приклад військовослужбовцям Національної армії Республіки Молдова «бойовий дух» сепаратистських сил Донбасу

    Опозиція в парламенті Молдови запропонувала провести голосування з питання про довіру міністру оборони Віктору Гайчуку, який під час публічного виступу навів в приклад «бойовий дух» бойовиків на Донбасі.

    Ініціативу на пленарному засіданні в п’ятницю зареєстрував віцеголова вищого законодавчого органу Михаїл Попша, пише видання «Молдавские ведомости».

    «Гайчук привів в приклад військовослужбовцям Національної армії Республіки Молдова бойовий дух сепаратистських сил Донбасу», — сказав Попшой.

    Раніше Гайчук звернув увагу на те, що «10 тисяч чоловік на сході України», яких він порівняв за чисельністю з молдовською армією, нібито «протистоять 160-тисячній армії цієї країни».

    «Дух і віра більш ефективні в бою. Якщо солдат вірить в свого командира і любить батьківщину, він може перемогти, будучи навіть не дуже оснащеним», — процитував міністра Попшой.

    Документ про вотум довіри передали у постійне бюро парламенту, у якого є 14 днів, щоб встановити дату слухань або відхилити ініціативу.

    Для відправки міністра у відставку необхідні голоси 51 з 101 депутата.

    бойовики на Донбасі міністр Міноборони Молдова відставка військові опозиція парламент
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