У Молдові вимагають відставки міністра оборони, який вихваляв бойовиків на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр оборони Молдови Віктор Гайчук назвав терористів на Донбасі взірцем для армії

Міністр привів в приклад військовослужбовцям Національної армії Республіки Молдова «бойовий дух» сепаратистських сил Донбасу

Опозиція в парламенті Молдови запропонувала провести голосування з питання про довіру міністру оборони Віктору Гайчуку, який під час публічного виступу навів в приклад «бойовий дух» бойовиків на Донбасі.

Ініціативу на пленарному засіданні в п’ятницю зареєстрував віцеголова вищого законодавчого органу Михаїл Попша, пише видання «Молдавские ведомости».

«Гайчук привів в приклад військовослужбовцям Національної армії Республіки Молдова бойовий дух сепаратистських сил Донбасу», — сказав Попшой.

Раніше Гайчук звернув увагу на те, що «10 тисяч чоловік на сході України», яких він порівняв за чисельністю з молдовською армією, нібито «протистоять 160-тисячній армії цієї країни».

«Дух і віра більш ефективні в бою. Якщо солдат вірить в свого командира і любить батьківщину, він може перемогти, будучи навіть не дуже оснащеним», — процитував міністра Попшой.

Документ про вотум довіри передали у постійне бюро парламенту, у якого є 14 днів, щоб встановити дату слухань або відхилити ініціативу.

Для відправки міністра у відставку необхідні голоси 51 з 101 депутата.