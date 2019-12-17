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    Бойовики обстріляли позиції українських бійців поблизу Новолуганського і Кримського (мапа боїв)

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    Бойовики обстріляли позиції українських бійців поблизу Новолуганського і Кримського (мапа боїв)

    Обидва обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Новолуганського і Кримського

    Бойовики двічі обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 17 грудня, втрат серед українських військових немає. Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

    «Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню два рази», - сказано в ньому.

    Обидва обстріли позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Новолуганського і Кримського.

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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    Протягом поточної доби втрат серед українських військовослужбовців немає.

    Як повідомлялось, бойовики п’ять разів обстріляли позиції ООС 16 грудня, один військовий отримав поранення.

    бойовики на Донбасі Донбас обстріл Операція Об’єднаних сил
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