Бойовики обстріляли позиції українських бійців поблизу Новолуганського і Кримського (мапа боїв)



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Обидва обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Новолуганського і Кримського

Бойовики двічі обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 17 грудня, втрат серед українських військових немає. Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

«Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню два рази», - сказано в ньому.

Обидва обстріли позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Новолуганського і Кримського.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Протягом поточної доби втрат серед українських військовослужбовців немає.

Як повідомлялось, бойовики п’ять разів обстріляли позиції ООС 16 грудня, один військовий отримав поранення.