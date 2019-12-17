Бойовики обстріляли позиції українських бійців поблизу Новолуганського і Кримського (мапа боїв)
Обидва обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Новолуганського і Кримського
Бойовики двічі обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 17 грудня, втрат серед українських військових немає. Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.
«Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню два рази», - сказано в ньому.
Обидва обстріли позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Новолуганського і Кримського.
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Протягом поточної доби втрат серед українських військовослужбовців немає.
Як повідомлялось, бойовики п’ять разів обстріляли позиції ООС 16 грудня, один військовий отримав поранення.