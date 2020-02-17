Бойовики пів години накривали вогнем позиції українських військових під Гнутовим

Окупанти застосували протитанковий гранатомет та великокаліберні кулемети

Станом на 12.00 понеділка, 17 лютого, ворог один раз відкривав вогонь на Донецькому напрямку.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

«Протягом 30 хвилин, окупаційні війська обстрілювали наші позиції поблизу Гнутового, при цьому використовуючи станковий протитанковий гранатомет та великокаліберні кулемети. За наявною інформацією, бойових втрат з боку наших сил внаслідок обстрілу противника немає», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, минулої доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушували режим припинення вогню.

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

Того ж дня із сайту Мюнхенської конференції зник скандальний план щодо України.

Втім, 15 лютого на сайт Мюнхенської конференції повернули скандальний «мирний план» для України.

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