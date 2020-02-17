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    Бойовики сім разів зривали тишу на Донбасі - обстріляли біля шести населених пунктів (мапа боїв)

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    Бойовики сім разів зривали тишу на Донбасі - обстріляли біля шести населених пунктів (мапа боїв)
    Ілюстративне фото

    Російсько-терористична гібридна армія обстріляла позиції українських бійців із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів

    Російські окупаційні війська станом на 18:00 понеділка, 17 лютого, сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», - зазначається у повідомленні.

    Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п’ять обстрілів по наших позиціях:

    • поруч з населеним пунктом Гнутове – зі станкового протитанкового гранатомета - 12 пострілів та великокаліберного кулемета;
    • неподалік Павлополя – з міномета калібру 82 мм – сім мін; 
    • поблизу Пісків - з автоматичних станкових гранатометів;
    • у районі Водяного – зі станкового протитанкового гранатомета – вісім пострілів та великокаліберного кулемета;
    • поруч з Березовим – зі станкового протитанкового гранатомета – вісім пострілів.
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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    Окрім цього, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник двічі обстріляв захисників Оріхового, випустивши по наших позиціях 3 міни зі 120-мм міномета, чотири міни з міномета калібру 82 мм.

    Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

    Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб запускають нову інформаційну кампанію про ветеранів «Мій досвід - моя перевага».

    бойовики на Донбасі Донбас армія Операція Об’єднаних сил Міністерство у справах ветеранів
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