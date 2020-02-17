Бойовики сім разів зривали тишу на Донбасі - обстріляли біля шести населених пунктів (мапа боїв)



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Ілюстративне фото

Російсько-терористична гібридна армія обстріляла позиції українських бійців із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів

Російські окупаційні війська станом на 18:00 понеділка, 17 лютого, сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п’ять обстрілів по наших позиціях:

поруч з населеним пунктом Гнутове – зі станкового протитанкового гранатомета - 12 пострілів та великокаліберного кулемета;

неподалік Павлополя – з міномета калібру 82 мм – сім мін;

поблизу Пісків - з автоматичних станкових гранатометів;

у районі Водяного – зі станкового протитанкового гранатомета – вісім пострілів та великокаліберного кулемета;

поруч з Березовим – зі станкового протитанкового гранатомета – вісім пострілів.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Окрім цього, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник двічі обстріляв захисників Оріхового, випустивши по наших позиціях 3 міни зі 120-мм міномета, чотири міни з міномета калібру 82 мм.

Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб запускають нову інформаційну кампанію про ветеранів «Мій досвід - моя перевага».