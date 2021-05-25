Казанський: Росія заграє з жителями ОРДЛО напередодні виборів до Держдуми

Політична повістка Росії стає частиною життя на окупованому Донбасі

Керівництво Росії заграє з людьми в ОРДЛО, особливо, з тими, кому були видані російські паспорти. Про це під час транскордонної онлайн-дискусії «Над прірвою в брехні: пропаганда на окупованих територіях України й Молдови», організованої «Главкомом», повідомив представник Донецька в ТКГ Денис Казанський.

«У зв’язку з виборами росіяни намагаються загравати з тими людьми, яким вони видали в ОРДЛО паспорта. Буквально пару тижнів тому приїжджала делегація в Донецьк із Росії на чолі з заступником Ради Федерації Турчаком. Ось бойовики там підписали угоду, що вони будуть балотуватися в Державну Думу. Бойовики вже стали якоюсь частиною політичного життя Росії», – сказав Казанський.

Казанський додав, що поки невідомо, як Кремль організовує голосування для жителів ОРДЛО, однак політична повістка Росії стає частиною життя на окупованому Донбасі. Казанський додав, що підготовка РФ до виборів не позначається на роботі ТКГ.

Раніше Арестович заявляв, що вибори в Держдуму в Донбасі – підстава посилити санкції проти РФ.

Нагадаємо, партія Путіна «Єдина Росія» уклала угоду із «Союзом добровольців Донбасу», яку очолює Олександр Бородай – бойовик і колишній глава «ДНР», що сьогодні проживає в Росії. Вибори в Державну Думу пройдуть 19 вересня 2021 року.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 14 травня 2021 року про запровадження санкцій. У списку опинилися ватажки так званих ДНР та ЛНР, а також «очільник» окупованого Криму.

Так, під українськими санкціями опинилися ватажок «ДНР» Денис Пушилін, ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник та так званий «глава» Криму Сергій Аксьонов. Водночас санкції наклали на десятки веб-ресурсів, пов'язаних з «ЛНР» і «ДНР» та окупаційним режимом Криму.

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