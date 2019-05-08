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    Бойовики п'ять разів обстріляли позиції сил ООС, загинув військовий: мапа боїв

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    Бойовики п'ять разів обстріляли позиції сил ООС, загинув військовий: мапа боїв
    Фото: Укрінформ

    Усі обстріли відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»

    Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у Facebook.

    Усі обстріли відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід». Тут противник обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • з гранатометів різних систем – поблизу міста Мар'їнка;
    • двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Павлопіль;
    • з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села Лебединське;
    • з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля селища Опитне.
    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

    Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

    Раніше повідомлялось, що окупанти на Донбасі в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню

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