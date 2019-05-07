Окупанти на Донбасі 13 разів порушили режим «тиші», загинув український військовий



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На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь

Збройні формування РФ вели вогонь по наших позиціях з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї

Окупанти на Донбасі від початку доби 13 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС на Facebook.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі з мінометів калібру 120 мм – поблизу міста Авдіїка;

з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Водяне;

з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Гнутове;

з ручних протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Новоселівка друга;

зі стрілецької зброї – біля села Богданівка», - інформує прес-центр.

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил сім разів.

«Чотири рази з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів – поблизу села Новозванівка;

з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів – поблизу міста Попасна;

з снайперської зброї – біля населеного пункту Південне;

з стрілецької зброї – у межах ділянки розведення сторін поблизу населеного пункту Станиця Луганська», - йдеться у повідомленні.

Українські військові пишуть, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь.

«У межах ділянки розведення біля Станиця Луганська Об'єднані сили вогонь у відповідь на обстріл не відкривали. Втрати ворога уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою», - пише прес-центр ООС.