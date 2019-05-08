Окупанти на Донбасі скасували перемир'я - ООС



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ОБСЄ отримало повідомлення про припинення в односторонньому порядку російськими бойовиками режиму припинення вогню вздовж усієї лінії зіткнення

Через байдужість окупантів до потреб мирних жителів Донбасу призупинено відновлення житлових масивів у населених пунктах Мар’їнка та Красногорівка, - прес-центр ООС

Окупанти на Донбасі в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook.

«За повідомленням української сторони СЦКК, о 10.00 08.05.2019 від команди СММ ОБСЄ отримано повідомлення про припинення в односторонньому порядку російськими бойовиками на Сході України режиму припинення вогню вздовж усієї лінії зіткнення», - сказано у повідомленні.

У прес-центрі заявили, що було припинено роботи з відновлення будівель, що були пошкоджені внаслідок обстрілів.

«Через байдужість окупантів до потреб мирних жителів Донбасу призупинено відновлення житлових масивів у населених пунктах Мар’їнка та Красногорівка», - повідомили в прес-центрі ООС.

Нагадаємо, раніше у прес-центрі ООС повідомляли, що бойовики ОРДЛО порушували «великоднє перемир'я».