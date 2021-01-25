У «Слузі народу» розповіли про підсумки засідання фракції за участю Зеленського

Фракція домовилася винести на голосування питання призначення Вітренка міністром

Народний депутат Олександр Качура розповів про підсумки засідання фракції Слуги народу, на якому був присутній президент Володимир Зеленський.

Подробиці Качура розповів в коментарі журналістам, повідомляє Україна 24.

За словами Качури, на засіданні обговорювали пріоритетні законопроєкти. Президент і фракція домовилися, що будуть «трансформувати правоохоронні органи», зокрема СБУ, і виконувати програмні пункти Слуги народу.

«Якщо у нас було в програмі, що ми скорочуємо кількість депутатів, то ми за це голосуємо і це не обговорюється, тому що ми це обіцяли під час виборів», – підкреслив Качура.

Також під час засідання пройшла зустріч з в.о. міністра енергетики Юрієм Вітренком. Качура сказав, що не побачив однозначної підтримки його кандидатури. Фракція домовилася винести на голосування питання призначення Вітренка міністром.

РБК-Україна з посиланням на джерело у фракції пише, що Слуга народу збирає голоси за призначення Вітренка шляхом підписів. За словами іншого співрозмовника агентства, президент Володимир Зеленський просив депутатів підтримати його кандидатуру.

Раніше українські ЗМІ з посиланням на джерело в Слузі народу повідомили, що Володимир Зеленський закликав Олександра Дубінського вийти з фракції, але той відмовився.