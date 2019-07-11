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    Новини

    Бойовики сьогодні 11 разів відкривали вогонь, є поранений

    • Розсилка
    Бойовики сьогодні 11 разів відкривали вогонь, є поранений

    Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення

    На Донбасі від початку доби 11 липня у зоні проведення Операції Об'єднаних сил ворог одинадцять разів порушив режим припинення вогню, один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

    Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме: поблизу населеного пункту Тарамчук, поряд Широкиного, околиці Новоселівки другої, в районі населеного пункту Піски.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме: поблизу Новолуганського, поряд населеного пункту Зайцево, околиці Луганського.

    Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

    «На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - йдеться у повідомлені. 

     

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